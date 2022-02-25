Rusya-Ukrayna savaşının simgesi yaşadıklarını anlattı
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatta füze saldırısından kurtulan Ukraynalı Olena Kurilo, yaşadıklarını anlattı.
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri hareket sırasında füze saldırısında yaralanan Ukraynalı Olena Kurilo, yaşanan olayları anlattı.
Kanlı yüzü ile çekilen fotoğrafı işgalin simgesi haline gelen Olena Kurilo, “koruyucu meleğin” onu hayatta tuttuğunu söyledi.
Rus bombardımanında evi yıkıldığında hayatta kalan Ukraynalı Kurilo, "çok şanslı" olduğunu söylerken, “Asla, hiçbir koşulda Putin'e boyun eğmeyeceğim. Ölmek daha iyi” dedi.
Öğretmen olan 52 yaşındaki Kurilo, Ukrayna'nın doğusundaki Chuguiv kasabasında meydana gelen patlamanın ardından uçan cam parçalarıyla yaralanan 20 kişi arasındaydı.
Yüzü bandajlarla kaplı olan Ukraynalı, "O an sadece 'Aman Tanrım, ölmeye hazır değilim' diye düşünmeyi başardım" derken, “Şoktaydım ve acı hissetmedim" diye konuştu.