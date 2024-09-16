Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerini vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Harkiv’de kurtarma ekipleri, yüksek katlı bir konut binasının 9’uncu katındaki yıkılmış bir dairenin enkazından ölü bir adamın cesedini çıkardı. Saat 21.30 (dün) itibariyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk olmak üzere 43 kişi yaralandı. 7 apartman binası ve 20 araç hasar gördü” denildi.

İşte olay yerinden kareler...