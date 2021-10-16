Rusya ve ABD donanmaları karşı karşıya

Bakanlık, ABD destroyerinin rotasını değiştirmediğini ve bunun yerine güvertesinden bir helikopterin kalkışa hazırlandığını gösteren bayraklar kaldırdığını, yani rota ve hızı değiştiremediğini söyledi ve "Uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde hareket eden Amiral Tributs, davetsiz misafiri Rus karasularından çıkarmak için bir rota belirledi" ifadelerini kullandı.