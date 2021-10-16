Rusya ve ABD donanmaları karşı karşıya
Rus savaş gemisi, Moskova-Pekin ortak tatbikatları sırasında gergin bir karşılaşma sırasında, 1 milyar dolarlık Amerikan gemisi USS Chafee'yi Japonya Denizi'ndeki sularından uzaklaştırdı.
Rusya savunma bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, denizaltı savar Amiral Tributs'un Vladivostok'un güneyindeki Büyük Körfez'deki ABD destroyeri USS Chafee ile yakınlaştığı anlar görülüyor. ABD Donanması ise Rus tarafından yapılan açıklamanın 'yanlış' olduğunu ve etkileşimin 'güvenli ve profesyonel' olduğunu ileri sürüyor.
Rusya savunma bakanlığı, Amiral Tributs'un milyar dolarlık USS Chafee'ye 'topçu ateşi tatbikatları nedeniyle seyrüsefere kapalı bir bölgede' olduğunu söyleyen bir uyarı gönderdiğini söyledi.
Rusya ve Çin bölgede ortak deniz tatbikatları yürütürken meydana gelen olay, Rus ve Batı savaş gemileri arasındaki yakın temasın sonuncusu. Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler, Soğuk Savaş'tan bu yana en gergin noktasında.
Bakanlık, ABD destroyerinin rotasını değiştirmediğini ve bunun yerine güvertesinden bir helikopterin kalkışa hazırlandığını gösteren bayraklar kaldırdığını, yani rota ve hızı değiştiremediğini söyledi ve "Uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde hareket eden Amiral Tributs, davetsiz misafiri Rus karasularından çıkarmak için bir rota belirledi" ifadelerini kullandı.