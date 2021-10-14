Rusya yeni canavarı S-500 sahaya indi

TASS tarafından edinilen bilgiye göre; Rus Ordusu'na teslim edilen ilk S-500 bataryası, Moskova'nın hava sahasını koruyan bir birliğe teslim edildi. Savunma Sanayi ST'de yer alan habere göre, ikinci S-500 bataryası da gelecek yıl Rus Ordusu'na teslim edilecek.