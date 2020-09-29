Rusya'nın bulduğu aşı kaç kişiye yapıldı?

Aşının yan etkileri arasında enjeksiyon bölgesinde ağrı ve yüksek ateş olduğu belirtilmişti. Gintsburg, daha önce açıklananların dışında yeni bir yan etki görülmediğini söyledi. RIA Novosti'nin aktardığına göre Rusya Federal Sağlık Denetim Servisi Roszdravnadzor, ilk 5 bin kişinin arasında "Koronavirüs'e yakalanma riski yüksek" insanların olduğunu belirtti.