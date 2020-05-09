Rusya'da 75 yıl sonra bir ilk yaşandı
II. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin 75. yılını kutlayan Rusya'da, ilk kez başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da kimseler yoktu.
II. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin 75. yılını kutlayan Rusya'da, ilk kez başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da kimseler yoktu.
Rus lider Vladimir Putin'in tarihte ilk kez ertelediği törenlerin yerine, Zafer Günü'nde savaş uçakları ve helikopterler Moskova semalarında uçtu.
Resmi törenin ilk adımı, Rusya lideri Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'nın dış duvarındaki Ebedi Ateş Anıtı'na çiçek koyması oldu.