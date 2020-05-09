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  3. 09 Mayıs 2020 23:26

Rusya'da 75 yıl sonra bir ilk yaşandı

II. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin 75. yılını kutlayan Rusya'da, ilk kez başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da kimseler yoktu.

Rusya'da 75 yıl sonra bir ilk yaşandı

II. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin 75. yılını kutlayan Rusya'da, ilk kez başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da kimseler yoktu.

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Rusya'da 75 yıl sonra bir ilk yaşandı

Rus lider Vladimir Putin'in tarihte ilk kez ertelediği törenlerin yerine, Zafer Günü'nde savaş uçakları ve helikopterler Moskova semalarında uçtu.

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Rusya'da 75 yıl sonra bir ilk yaşandı

Resmi törenin ilk adımı, Rusya lideri Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'nın dış duvarındaki Ebedi Ateş Anıtı'na çiçek koyması oldu.

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Rusya'da 75 yıl sonra bir ilk yaşandı

Maske takmadığı dikkat çeken Vladimir Putin'in tören sırasında askerlerle arasında mesafe bıraktığı göze çarptı.

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