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  3. 20 Eylül 2019 21:00

Rusya'da büyük tatbikat! Putin gözünü kırpmadan izledi

Rusya'nın güneyinde 8 ülkeden 128 bin askerin katıldığı Merkez-2019 askeri tatbikatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile takip etti. .

Rusya'da büyük tatbikat! Putin gözünü kırpmadan izledi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Orenburg bölgesinde Donguz poligonundaki tatbikatın ana etabını Putin ile birlikte Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da takip etti.

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Rusya'da büyük tatbikat! Putin gözünü kırpmadan izledi

Ayrıca Putin ve Ceenbekov, tatbikat bölgesinde incelemelerde bulundu.

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Rusya'da büyük tatbikat! Putin gözünü kırpmadan izledi

Putin, tatbikatı terörle mücadele dahil öngörülemeyen durumlara karşı ordunun hazırlığı olarak nitelendirdi.

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Rusya'da büyük tatbikat! Putin gözünü kırpmadan izledi

16 Eylül'de başlayan Merkez-2019 tatbikatı Orenburg, Astrahan, Çelyabinsk, Altay, Kemerovo bölgelerinde yapılıyor.

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