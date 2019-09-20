Rusya'da büyük tatbikat! Putin gözünü kırpmadan izledi
Rusya'nın güneyinde 8 ülkeden 128 bin askerin katıldığı Merkez-2019 askeri tatbikatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile takip etti. .
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Orenburg bölgesinde Donguz poligonundaki tatbikatın ana etabını Putin ile birlikte Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da takip etti.
Putin, tatbikatı terörle mücadele dahil öngörülemeyen durumlara karşı ordunun hazırlığı olarak nitelendirdi.