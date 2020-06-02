  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Haziran 2020 16:02

Rusya'da DSÖ'ye rağmen normalleşme adımları!

Dünya Sağlık Örgütü'nün Rusya'ya yaptığı tüm uyarılara rağmen, Rusya'da normalleşme adımları hızla devam ediyor. Yetkililer salgının zirvesinin geçildiğini savunuyor.

Rusya'da DSÖ'ye rağmen normalleşme adımları!

Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 423 bin 74'e, ölü sayısı 5 bin 37'ye ulaştı. Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 863 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 423 bin 741'e çıktı.

1/ 17
Rusya'da DSÖ'ye rağmen normalleşme adımları!

Rusya'da son 24 saatte ölü sayısı 182 artarak 5 bin 37’ye, iyileşen sayısı 11 bin 108 artarak 186 bin 985'e yükseldi.

2/ 17
Rusya'da DSÖ'ye rağmen normalleşme adımları!

Rusya'da yüksek vaka ve ölüm oranlarına rağmen normalleşme için adımlara hız veriliyor. Başkent Moskova'da tedbirlerin gevşetilmesinde ikinci aşamaya geçildi.

3/ 17
Rusya'da DSÖ'ye rağmen normalleşme adımları!

Alışveriş merkezleri, gıda harici perakende satış yapan işletmeler, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyeleri açıldı.

4/ 17
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM