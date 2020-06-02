Rusya'da DSÖ'ye rağmen normalleşme adımları!

Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 423 bin 74'e, ölü sayısı 5 bin 37'ye ulaştı. Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 863 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 423 bin 741'e çıktı.

