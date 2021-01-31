Rusya'da olaylar çığırından çıktı! Putin karşıtları gözaltında
Rus muhalif lider Alexei Navalny'in tutuklanmasından sonra sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla birçok kişi sokağa dökülmüş, Navalny'nin tutuklanmasını protesto etmişti.
Rus muhalif lider Alexei Navalny'in tutuklanmasından sonra sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla birçok kişi sokağa dökülmüş, Navalny'nin tutuklanmasını protesto etmişti.
Başkent Moskova'da yoğunlaşan gösterilere polis çok sert müdahale ederken, öğleden sonra gözaltı sayısı 2 bini aşmıştı. Polisin müdahalesine rağmen sokakları terk etmeyen göstericiler, kitleler oluşturarak ara sokaklarda Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde sloganlar atmaya devam etti.
Bazı sokaklarda polis ile göstericiler arasında kovalamacalar yaşanırken, polis göstericileri gözaltına almaya devam etti.