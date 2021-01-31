Rusya'da olaylar çığırından çıktı! Putin karşıtları gözaltında

GÖZALTI SAYISI 4 BİNİ AŞTI

Navalny'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada akşam saatlerinde toplam gözaltı sayısının 4 bin 52'ye ulaştığı ifade edilirken, polisin gözaltılara devam ettiği ve bu sayının artacağı belirtildi.