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  3. 31 Ocak 2021 22:39

Rusya'da olaylar çığırından çıktı! Putin karşıtları gözaltında

Rus muhalif lider Alexei Navalny'in tutuklanmasından sonra sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla birçok kişi sokağa dökülmüş, Navalny'nin tutuklanmasını protesto etmişti.

Rusya'da olaylar çığırından çıktı! Putin karşıtları gözaltında

Rus muhalif lider Alexei Navalny'in tutuklanmasından sonra sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla birçok kişi sokağa dökülmüş, Navalny'nin tutuklanmasını protesto etmişti.

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Rusya'da olaylar çığırından çıktı! Putin karşıtları gözaltında

Başkent Moskova'da yoğunlaşan gösterilere polis çok sert müdahale ederken, öğleden sonra gözaltı sayısı 2 bini aşmıştı. Polisin müdahalesine rağmen sokakları terk etmeyen göstericiler, kitleler oluşturarak ara sokaklarda Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde sloganlar atmaya devam etti.

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Rusya'da olaylar çığırından çıktı! Putin karşıtları gözaltında

Bazı sokaklarda polis ile göstericiler arasında kovalamacalar yaşanırken, polis göstericileri gözaltına almaya devam etti.

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Rusya'da olaylar çığırından çıktı! Putin karşıtları gözaltında

GÖZALTI SAYISI 4 BİNİ AŞTI
Navalny'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada akşam saatlerinde toplam gözaltı sayısının 4 bin 52'ye ulaştığı ifade edilirken, polisin gözaltılara devam ettiği ve bu sayının artacağı belirtildi.

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