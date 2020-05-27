Rusya'da Putin'e karşı açılan dava kabul edildi

Ignatyev, 'güven kaybı' nedeniyle Ocak ayında 10 yıllık görevinden alınmıştı. Ignatyev'in görevinden alınma kararının, basına yansıyan biz dizi skandalların ardından geldiği belirtildi. Söz konusu skandallar arasında Ignatyev'in, gazetecilere çeşitli ithamlarda bulunması yer alıyor. Ignatyev'in bunun ardından özür dileyerek sözlerinin çarpıtıldığını iddia ederek yine gazetecileri suçladığı ifade edildi.



