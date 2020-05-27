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  3. 27 Mayıs 2020 17:00

Rusya'da Putin'e karşı açılan dava kabul edildi

Rusya’ya bağlı federe Çuvaşistan Cumhuriyeti’nin eski lideri Mikhail Ignatyev'in Putin'e karşı açmış olduğu dava mahkemece ilk kez kabul edildi.

Rusya'da Putin'e karşı açılan dava kabul edildi

Rusya’ya bağlı federe Çuvaşistan Cumhuriyeti’nin eski lideri Mikhail Ignatyev kendisini haksız yere azletmesi kararı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı mahkemeye başvurdu.

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Rusya'da Putin'e karşı açılan dava kabul edildi

Rus medyasında yer alan habere göre, Rusya’ya bağlı federe Çuvaşistan Cumhuriyeti’nin eski lideri Ignatyev kendisini haksız yere azletmesi kararı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı mahkemeye başvurdu.

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Rusya'da Putin'e karşı açılan dava kabul edildi

Ignatyev, 'güven kaybı' nedeniyle Ocak ayında 10 yıllık görevinden alınmıştı. Ignatyev'in görevinden alınma kararının, basına yansıyan biz dizi skandalların ardından geldiği belirtildi. Söz konusu skandallar arasında Ignatyev'in, gazetecilere çeşitli ithamlarda bulunması yer alıyor. Ignatyev'in bunun ardından özür dileyerek sözlerinin çarpıtıldığını iddia ederek yine gazetecileri suçladığı ifade edildi.

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Rusya'da Putin'e karşı açılan dava kabul edildi

"HASTANEYE KALDIRILDI"
Öte yandan Rusya Yüksek Mahkemesi, Ignatyev'in 'Rusya Devlet Başkanı' aleyhindeki davayı ilk kez kabul etti. İlk duruşmanın ise 30 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

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