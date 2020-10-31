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  3. 31 Ekim 2020 12:35

Rusya'da şaşırtan kehanet!

Rusya'da ABD'deki başkanlık seçimi ile ilgili ilginç bir kehanete imza atıldı. ABD'de yapılması planlanan seçimlerde kimin başkan olacağı konusunda yapılan kehanette Donald Trump mı çıktı yoksa Joe Biden mı? İşte o kehanete göre seçimin kazananı...

Rusya'da şaşırtan kehanet!

Rusya'da ABD'deki başkanlık seçimi ile ilgili ilginç bir kehanete imza atıldı. ABD'de yapılması planlanan seçimlerde kimin başkan olacağı konusunda yapılan kehanette Donald Trump mı çıktı yoksa Joe Biden mı? İşte o kehanete göre seçimin kazananı...

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Rusya'da şaşırtan kehanet!

Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki hayvanat bahçesinde bir kaplan ve bir ayının önüne iki adet karpuz koyuldu.

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Rusya'da şaşırtan kehanet!

Karpuzların üzerine ise ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden'ın suratları resmedildi.

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Rusya'da şaşırtan kehanet!

Hayvanların 3 Kasım'da ABD'de yapılması planlanan seçimlerde kimin başkan olacağı konusunda kehanette bulunduklarına inanılıyor.

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