Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde binlerce gözaltı
Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde 3 bin 500 kişi gözaltına alındı. Başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere 44 kentte gerçekleşen protestolarda ''Savaşa hayır'' ve ''Utan Putin'' sloganları atıldı.
Rus TASS haber ajansının bildirdiğine göre, ülkenin 44 kentinde düzenlenen savaş karşıtı protestolarda yaklaşık 3 bin 500 kişi gözaltına alındı.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto eden kişilerin, "Savaşa hayır" ve "Utan Putin" şeklinde slogan attıkları görüldü.
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Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protestolara yüzlerce kişi katıldı.
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Polisin sıkı önlem aldığı Moskova merkezindeki Manejnaya meydanında toplanan kalabalık, savaş karşıtı pankartlar açtı ve slogan attı.
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