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Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde binlerce gözaltı

Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde 3 bin 500 kişi gözaltına alındı. Başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere 44 kentte gerçekleşen protestolarda ''Savaşa hayır'' ve ''Utan Putin'' sloganları atıldı.

Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde binlerce gözaltı - Resim: 1

Rus TASS haber ajansının bildirdiğine göre, ülkenin 44 kentinde düzenlenen savaş karşıtı protestolarda yaklaşık 3 bin 500 kişi gözaltına alındı.

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Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde binlerce gözaltı - Resim: 2

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto eden kişilerin, "Savaşa hayır" ve "Utan Putin" şeklinde slogan attıkları görüldü.

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Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde binlerce gözaltı - Resim: 3

Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protestolara yüzlerce kişi katıldı.

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Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde binlerce gözaltı - Resim: 4

Polisin sıkı önlem aldığı Moskova merkezindeki Manejnaya meydanında toplanan kalabalık, savaş karşıtı pankartlar açtı ve slogan attı.

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