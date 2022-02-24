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Rusya'da savaş karşıtı protestolara on binlerce kişi katıldı

St. Petersburg başta olmak üzere 39 şehirde bir araya gelen on binlerce kişi Ukrayna'ya açılan savaşın sonlandırılmasını istedi.

Rusya'da savaş karşıtı protestolara on binlerce kişi katıldı - Resim: 1

St. Petersburg başta olmak üzere 39 şehirde bir araya gelen on binlerce kişi savaş karşıtları slogan atarak Ukrayna saldırısının sonlandırılmasını isterken güvenlik güçlerinin sert müdahalesine uğradı.

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Rusya'da savaş karşıtı protestolara on binlerce kişi katıldı - Resim: 2

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri operasyon emri vermesiyle uzun süredir devam eden Ukrayna-Rusya gerilimi sıcak çatışmaya dönüştü.

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Rusya'da savaş karşıtı protestolara on binlerce kişi katıldı - Resim: 3

Rus askerlerinin birçok noktadan işgal başlattığı Ukrayna'ya ise uluslararası arenadan birçok destek gelirken Rusya'da da savaş karşıtları sokağa çıktı.

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Rusya'da savaş karşıtı protestolara on binlerce kişi katıldı - Resim: 4

RUSYA'DA SAVAŞ KARŞITI PROTESTOLAR BAŞLADI

Rusya'nın St. Petersburg kenti başta olmak üzere 40'a yakın şehirde Ukrayna'ya işgal başlatan Putin yönetimi protesto ediliyor.

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