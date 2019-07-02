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  3. 02 Temmuz 2019 22:55

Rusya'da sel felaketi

Rusya'da, geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. .

Rusya'da sel felaketi

Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaly Mutko, Rossiya-24 televizyon kanalına, Rusya'nın İrkutsk bölgesinde yaşanan sellerle ilgili açıklamada bulundu.

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Rusya'da sel felaketi

Geçen hafta başlayan şiddetli yağış sonucu oluşan seller dolayısıyla 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Mutko, 9 kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

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Rusya'da sel felaketi

İrkutsk bölgesindeki seller, 3 binden fazla evin hasar görmesine ve binlerce insanın güvenli bölgelere tahliye edilmesine neden oldu.

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Rusya'da sel felaketi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, İrkutsk bölgesindeki sellerle ilgili Bratsk şehrinde yaptığı acil toplantıda, sel mağdurlarına acil yardımda bulunulması talimatını vermişti.

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