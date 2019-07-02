Rusya'da sel felaketi
Rusya'da, geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. .
Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaly Mutko, Rossiya-24 televizyon kanalına, Rusya'nın İrkutsk bölgesinde yaşanan sellerle ilgili açıklamada bulundu.
Geçen hafta başlayan şiddetli yağış sonucu oluşan seller dolayısıyla 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Mutko, 9 kişinin de kaybolduğunu bildirdi.
İrkutsk bölgesindeki seller, 3 binden fazla evin hasar görmesine ve binlerce insanın güvenli bölgelere tahliye edilmesine neden oldu.