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  3. 23 Ocak 2021 17:23

Rusya'da sokaklar karıştı: En az bin gözaltı

Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin çağrısından sonra sokaklar karışırken binden fazla kişi gözaltına alındı.

Rusya'da sokaklar karıştı: En az bin gözaltı

GÖSTERİLERE AZ 40 BİN KİŞİ KATILDI
Protestolar, muhalif liderin ülkesine dönüşünden bu yana ilk kez gerçekleşti. Reuters haber ajanjı, yalnızca başkent Moskova'da gösterilere en az 40 bin kişinin katıldığını bildirdi.

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Rusya'da sokaklar karıştı: En az bin gözaltı

Ülke genelindeki gösterilerde aralarında navalni'nin eşi yulıa navalnaya'nın da bulunduğu binden fazla kişi gözaltına alındı.

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Rusya'da sokaklar karıştı: En az bin gözaltı

Polisin göstericilere yönelik zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu görülürken, ülke çapındaki gösterilerde bin 90 kişi de gözaltına alındı.

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Rusya'da sokaklar karıştı: En az bin gözaltı

Öte yandan, hapse girdikten sonra Youtube kanalından Navalnıy ve ekibi tarafından yayınlanan, Putin ile yakın çevresini hedef alan “Putin için saray: En büyük rüşvetin tarihi” isimli videonun izlenme sayısı da 70 milyona yaklaştı.

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