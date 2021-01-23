Rusya'da sokaklar karıştı: En az bin gözaltı
Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin çağrısından sonra sokaklar karışırken binden fazla kişi gözaltına alındı.
GÖSTERİLERE AZ 40 BİN KİŞİ KATILDI
Protestolar, muhalif liderin ülkesine dönüşünden bu yana ilk kez gerçekleşti. Reuters haber ajanjı, yalnızca başkent Moskova'da gösterilere en az 40 bin kişinin katıldığını bildirdi.
Ülke genelindeki gösterilerde aralarında navalni'nin eşi yulıa navalnaya'nın da bulunduğu binden fazla kişi gözaltına alındı.
Polisin göstericilere yönelik zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu görülürken, ülke çapındaki gösterilerde bin 90 kişi de gözaltına alındı.