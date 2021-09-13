  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Rusya'dan gövde gösterisi: O silah ilk kez kullanıldı

Rusya'dan gövde gösterisi: O silah ilk kez kullanıldı

Yaklaşık 200 bin askerin katılımı ile devam eden Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikatı Zapad-2021'de ilk kez Platform-M saldırı robotlarının test edildi açıklandı.

Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikatı Zapad-2021 tüm hızıyla devam ediyor.

1 / 14

10 Eylül’de başlayan ortak tatbikat, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Batı'ya askeri gücünü sergilediği bir 'gözdağı' olarak değerlendiriliyor.

2 / 14

Avrupa sınırına yakın bölgeler dahil olmak üzere Rusya’da 9, Belarus’ta 5 poligonda süren tatbikatlarda Rusya ve Belarus ordusundan 200 bine yakın asker ve personel görev yapıyor.

3 / 14

6 Eylül'de sona erecek tatbikata 80 uçak ve helikopter ile 290 tank, 240 top, çoklu roket fırlatma sistemi dahil 760 askeri araç ve 15 savaş gemisi katılıyor.

4 / 14