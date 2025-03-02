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Rusya'dan Ukrayna'ya onlarca İHA ile saldırdı; ölü ve yaralılar var

Rus güçlerinin Ukrayna genelinde gece boyunca 79 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Rusya'dan Ukrayna'ya onlarca İHA ile saldırdı; ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 3 yılı aşkın süredir devam ediyor. ABD tarafından iki ülke arasında ateşkes anlaşması için adımlar atılsa da herhangi bir sonuç çıkmadı.

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Rusya'dan Ukrayna'ya onlarca İHA ile saldırdı; ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Rusya ateşkes anlaşmasına yanaşmayan Ukrayna’yı gece boyunca 79 insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

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Rusya'dan Ukrayna'ya onlarca İHA ile saldırdı; ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

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Rusya'dan Ukrayna'ya onlarca İHA ile saldırdı; ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Kramatorsk Belediye Başkanı Oleksandr Goncharenko yaptığı açıklamada, "Kramatorsk düşman bombardımanına maruz kaldı ve 2006 doğumlu bir çocuk öldürüldü" dedi.

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