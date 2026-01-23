Rusya'nın gölge filosu Akdeniz’de yakalandı! Bir Rus tankerine el konuldu

Fransa, Akdeniz’de Rusya’nın yaptırımları delmek için kullandığı Gölge Filo’nun bir parçası olduğu gerekçesiyle bir petrol tankerine el koydu. Fransız ordusu İngiltere donanmasının da desteğiyle sabah saatlerinde İspanya ve Fas arasında tankere baskın düzenledi. Fransız yetkililer, Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk limanından yola çıkan Grinch adlı tankerin durdurulduğunu ve askerlerin tankere çıktığını bildirdi. Fransız denizcilik yetkilileri, tankerde yapılan aramanın bayrağın geçerliliğine ilişkin şüpheleri doğruladığını söyledi. Tankerin rotasının değiştirildiği aktarılırken yeni rotaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.