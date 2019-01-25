Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez ortaya çıktı

Northrop Grumman savunma ve teknoloji firması tarafından geliştirilen X-47B insansız muharebe hava aracı Uzmanlar aracın bir jet motora sahip olduğu, genişliğinin (kanatlar arası uzunluk) yaklaşık 38 metre civarında olduğu ve kompozit bir malzemeden üretildiğini düşünüyorlar.