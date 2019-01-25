Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez ortaya çıktı
İnsansız muharebe aracı Okhotnik-B’nin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Rusya altıncı nesil savaş uçağına dönüştürmeyi planladığı hava aracını test ediyor.
TM Dijital Haber Merkezi Rusya'nın 2012 yılından bu yana geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü insansız muharebe hava aracı (UCAV) Okhotnik-B (Avcı) yaklaşık 7 yıldır sır gibi saklanıyordu. Geçtiğimiz günlerde uçuş testlerine başlayacağı iddia edilen insansız hava aracının bu iddiaları doğrular nitelikte görüntüleri çıktı.
İnsansız muharebe aracı Okhotnik-B’nin test prototipi Görüntülerin 23 Ocak'ta Novosibirsk Uçak Üretim Organizasyonu tesislerinde test sırasında çekildiği iddia ediliyor. Bu tesisler aynı zamanda Su-34 uçaklarının da üretildiği yer olarak biliniyor.
Rusya, düşük radar izine sahip insansız hava aracı projesi Sukhoi Okhotnik-B’nin ABD'nin uzun süredir kullandığı, Northrop Grumman savunma ve teknoloji firması tarafından geliştirilen X-47B insansız muharebe hava aracına benzerliği dikkat çekiyor.