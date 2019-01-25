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  3. 25 Ocak 2019 11:25

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez ortaya çıktı

İnsansız muharebe aracı Okhotnik-B’nin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Rusya altıncı nesil savaş uçağına dönüştürmeyi planladığı hava aracını test ediyor.

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez ortaya çıktı

TM Dijital Haber Merkezi Rusya'nın 2012 yılından bu yana geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü insansız muharebe hava aracı (UCAV) Okhotnik-B (Avcı) yaklaşık 7 yıldır sır gibi saklanıyordu. Geçtiğimiz günlerde uçuş testlerine başlayacağı iddia edilen insansız hava aracının bu iddiaları doğrular nitelikte görüntüleri çıktı.

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Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez ortaya çıktı

İnsansız muharebe aracı Okhotnik-B’nin test prototipi Görüntülerin 23 Ocak'ta Novosibirsk Uçak Üretim Organizasyonu tesislerinde test sırasında çekildiği iddia ediliyor. Bu tesisler aynı zamanda Su-34 uçaklarının da üretildiği yer olarak biliniyor.

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Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez ortaya çıktı

Rusya, düşük radar izine sahip insansız hava aracı projesi Sukhoi Okhotnik-B’nin ABD'nin uzun süredir kullandığı, Northrop Grumman savunma ve teknoloji firması tarafından geliştirilen X-47B insansız muharebe hava aracına benzerliği dikkat çekiyor.

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Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez ortaya çıktı

Northrop Grumman savunma ve teknoloji firması tarafından geliştirilen X-47B insansız muharebe hava aracı Uzmanlar aracın bir jet motora sahip olduğu, genişliğinin (kanatlar arası uzunluk) yaklaşık 38 metre civarında olduğu ve kompozit bir malzemeden üretildiğini düşünüyorlar.

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