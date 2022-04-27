Rusya'nın kuzey kutbundan güney kutbunu vurabilecek füzesi tanıtıldı
Rusya, bir yandan Ukrayna'ya füze saldırılarını sürdürüyor. Bir yandan da yeni füze sistemleri geliştiriyor. Onların en yenisi Putin'in dünyada eşi benzeri yok dediği Sarmat füzesi.
Rusya'nın Sarmat isimli hipersonik füzelerinin savaş başlığı Avangard ile entegre edilebildiğini açıklayan Rus yetkililer, Sarmat füzelerinin ilk kez denenmesiyle ilgili bilgi verdi.
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Rusya'ya göre test Rusya'nın kuzey bölgesinde yapıldı ve füze Rusya'nın uzak doğudaki bölgesi Kamçatka'daki hedefleri başarıyla vurdu.
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Rus ordusu Sarmat'ın taşıdığı Avangard'ın sesten 27 kat daha hızlı olduğu iddiasında. Füze, hava savunma sistemlerinden kurtulabilmek için seyir halinde keskin manevralar da yapabiliyor.
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Füzenin menzili detaylı olarak açıklanmasa da, Rus yetkililer kuzey kutbundan güney kutbuna kadar uçabileceğini söylüyor.
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