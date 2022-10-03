Rusya'nın nükleer denizaltısı denize açıldı

SU ALTINDA İLERLEYEBİLEN DRONE TAŞIYOR

Belgorod isimli denizaltının Poseidon ismi verilen ve su altında da ilerleyebilen bir drone taşıdığı da kayıtlara geçti. İtalyan medyasında yer alan haberlerde NATO'nun bu konuda uyarıda bulunduğu da belirtildi. Poseidon, 1600 feetlik bir nükleer tsunami oluşturabilecek kapasitede geliştirilen bir silah olarak biliniyor.