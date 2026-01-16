Rusya'nın Ukrayna'da vurduğu Türk gemisi İstanbul Boğazı'nda

Ukrayna Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 12 Ocak akşamı Odessa bölgesindeki limanlara yönelik Rusya tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimlerinde toplam 8 insansız hava aracının tespit edildiği; bunlardan 6’sının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. Ancak düşürülemeyen 2 İHA’nın sivil gemilere isabet ettiği bildirildi. Saldırıda, bitkisel yağ yüklemek için limana girmeyi bekleyen "Ata Voyager" tankerinin yanı sıra, San Marino bayraklı ve tahıl taşıyan "Blue Bead" isimli geminin de hasar gördüğü kaydedildi.