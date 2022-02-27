Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4. gün: Rus güçleri kente girdi
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı müdahalede 4'üncü gününde Rus askerlerinin Harkov'a girdiği belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna müdahalesinde 4'üncü güne girilirken Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor. Başkent Kiev'de siren sesleri yankılanırken, ülkenin kuzeydoğusundaki Kharkiv'e bombalar yağdı. Rusya’nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıklandı. Birleşmiş Milletler, saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu.
İşte dakika dakika gelişmeler...
04.15 Ukrayna Ordusu, Kharkiv'deki saldırıların püskürtüldüğünü ve kentin Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu açıkladı. İmha edilen Rus araçları ve zırhlıların imha edildiği, evlerin hasar gördüğü ve yaralıların olduğu belirtildi.
"BALİSTİK FÜZE SALDIRISI DÜZENLENDİ"
05.00 Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.