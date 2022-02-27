Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4. gün: Rus güçleri kente girdi

Rusya'nın Ukrayna müdahalesinde 4'üncü güne girilirken Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor. Başkent Kiev'de siren sesleri yankılanırken, ülkenin kuzeydoğusundaki Kharkiv'e bombalar yağdı. Rusya’nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıklandı. Birleşmiş Milletler, saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu.