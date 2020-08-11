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  3. 11 Ağustos 2020 22:26

Rüzgar, hortum, sağanak yağış... Osmaniye'de hayat felç oldu

Osmaniye’'in Kadirli ilçesinde, yaklaşık 45 dakika etkili olan sağanak yapış hayatı felç ederken, rüzgar ve hortum nedeniyle ağaçlar devrildi, bir evin çatısı uçtu.

Rüzgar, hortum, sağanak yağış... Osmaniye'de hayat felç oldu

İlçe merkezinde saat 18.15 sıralarında başlayan sağanak yaklaşık 45 dakika sürdü. Yağmura hazırlıksız yakalanan Kadirlili vatandaşlar yolda yürürken zorluk yaşadı.

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Rüzgar, hortum, sağanak yağış... Osmaniye'de hayat felç oldu

Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kalırken bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Dakikalar içinde neredeyse ilçenin her bölgesinde su taşkınları yaşanırken bazı evlerin bodrum katları ise sular altında kaldı.

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Rüzgar, hortum, sağanak yağış... Osmaniye'de hayat felç oldu

Sağanağın etkisiyle Bülbül Deresi taştı. Belediye ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.

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Rüzgar, hortum, sağanak yağış... Osmaniye'de hayat felç oldu

HORTUM, EVİN ÇATISINI UÇURDU
Ayrıca ilçede görülen şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle de birçok ağaç devrilirken bir evin ise çatısı uçtu. Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki evinin hortum nedeniyle çatısı uçan Mazlum Demir, bir anda evlerinin çatısız kaldığını ve neye uğradıklarını şaşırdığını söyledi.

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