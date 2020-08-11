Rüzgar, hortum, sağanak yağış... Osmaniye'de hayat felç oldu

HORTUM, EVİN ÇATISINI UÇURDU

Ayrıca ilçede görülen şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle de birçok ağaç devrilirken bir evin ise çatısı uçtu. Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki evinin hortum nedeniyle çatısı uçan Mazlum Demir, bir anda evlerinin çatısız kaldığını ve neye uğradıklarını şaşırdığını söyledi.



