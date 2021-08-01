Rüzgar yön değiştirdi; Bodrum'un Mazı Mahallesi alevlere teslim oldu

ALEVLER TERSANELER BÖLGESİNE ULAŞTI, 3 OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Makilik alanda çıkan yangında alevler, İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Polis ekipleri, 5 yıldızlı 3 oteli tahliye etti. Alevlerin İçmeler Mahallesi'ndeki tersanelere sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Tersanelerde bulunan yanıcı ve patlayıcı maddeler kamyonlar ile başka yerlere nakledildi. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 römorkörle Muğla ve İzmir'den getirilen 6 TOMA ile de kıyıdan su sıkılarak müdahalede bulundu. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tekneler ile deniz kıyısındaki alana müdahale edildi. Takviye olarak gönderilen 1 helikopter de havadan alevlere müdahale etti. Tersanede çalışanları ev vatandaşlar da hortumlarla su sıkarak, yangın söndürme tüpleri ve kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da yön değiştirmesiyle alevler Kızılağaç Mahallesi'ne doğru yöneldi. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ve 2 beton mikseri şoförüne bölgede hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi.