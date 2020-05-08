  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Mayıs 2020 10:30

S-400 anlaşmasının detayları açıklandı

Corona virüs sebebiyle aktive edilmesi ertelenen S-400 hava ve füze savunma sisteminde kurulum sürecinin devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den, sürece ilişkin açıklama geldi.

S-400 anlaşmasının detayları açıklandı

Corona virüs sebebiyle aktive edilmesi ertelenen S-400 hava ve füze savunma sisteminde kurulum sürecinin devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den, sürece ilişkin açıklama geldi.

1/ 25
S-400 anlaşmasının detayları açıklandı

Milliyet'in haberine göre; Savunma dergilerinin ortak yayınında soruları yanıtlayan Demir, "S-400'de kurulum süreci devam ediyor ve belirli sistemler devreye alındı.

2/ 25
S-400 anlaşmasının detayları açıklandı

Tedarik anlaşmasına eğitim, bakım, idame ve teknik destek gibi kalemler dâhil olsa da Rus personel S-400 bataryalarına istediği gibi ulaşamayacak. Bu konu kırmızı çizgimiz. Sistemlere dokunan, iş yapan taraflar Türk firmaları ve Türk Hava Kuvvetleri olacak" dedi.

3/ 25
S-400 anlaşmasının detayları açıklandı

S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLER NELER? Sovyetler Birliği döneminde S-300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S-400 sistemi, 2007'den bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alıyor.

4/ 25
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM