S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı başladı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya'dan satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara'ya geldiği açıklandı. Rusya'dan gelen üç uçak Mürted Hava Üssü'ne indi.
Milli Savunma Bakanlığı'nca Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin, Ankara'ya intikalinin başladığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017’de imzalandığı belirtildi.