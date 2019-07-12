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  3. 12 Temmuz 2019 12:57

S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya'dan satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara'ya geldiği açıklandı. Rusya'dan gelen üç uçak Mürted Hava Üssü'ne indi.

S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı başladı

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S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı'nca Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin, Ankara'ya intikalinin başladığı açıklandı.

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S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı başladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017’de imzalandığı belirtildi.

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S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı başladı

Açıklamada, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" ifadesine yer verildi.

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