Saadet Partisi 277 belediye başkan adayını açıkladı

Partilerin 31 Mart 2019 yerel seçimleri için belediye başkan adayı belirleme devam ederken Saadet Partisi önümüzdeki hafta sonu Ankara'da düzenleyeceği görkemli aday tanıtım programı öncesi 5'i büyükşehir, 26'sı il, 212'si ilçe, 34'ü de belde olmak üzere toplam 277 belediye başkan adayını açıkladı.



