SON DAKİKA
ÖNCE DOLAR ŞİMDİ DE EURO! EURO 6 TL'NİN ALTINDA
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Ocak 2019 13:09

Saadet Partisi 277 belediye başkan adayını açıkladı

Saadet Partisi 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 5’i büyükşehir, 26’sı il, 212’si ilçe, 34’ü de belde olmak üzere toplam 277 belediye başkan adayını açıkladı.

Saadet Partisi 277 belediye başkan adayını açıkladı

Partilerin 31 Mart 2019 yerel seçimleri için belediye başkan adayı belirleme devam ederken Saadet Partisi önümüzdeki hafta sonu Ankara'da düzenleyeceği görkemli aday tanıtım programı öncesi 5'i büyükşehir, 26'sı il, 212'si ilçe, 34'ü de belde olmak üzere toplam 277 belediye başkan adayını açıkladı.

1/ 10
Saadet Partisi 277 belediye başkan adayını açıkladı

Açıklanan listeye göre Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Av. Ali Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne Süleyman Demirel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Levent Baştürk, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne Osman Cemali Marasalı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne Feti Pehlivan'ı aday gösterildi.

2/ 10
Saadet Partisi 277 belediye başkan adayını açıkladı

3/ 10
Saadet Partisi 277 belediye başkan adayını açıkladı

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM