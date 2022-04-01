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  4. Sabah arabasını almaya giden şok yaşadı! Yıkamacılar kuyruk oldu

Sabah arabasını almaya giden şok yaşadı! Yıkamacılar kuyruk oldu

Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozunun etkili olduğu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gökten adeta çamur yağdı. Park halindeki araçlar çamurla kaplandı, vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Sabah arabasını almaya giden şok yaşadı! Yıkamacılar kuyruk oldu - Resim: 1

Tekirdağ'da önceki gün sabah saatlerinden itibaren etkili olan çöl tozu hayatı olumsuz etkiliyor.

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Sabah arabasını almaya giden şok yaşadı! Yıkamacılar kuyruk oldu - Resim: 2

Araçlarının çamurla kaplandığını gören kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlerken kimi ise oto yıkamacıların yolunu tuttu. 

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Sabah arabasını almaya giden şok yaşadı! Yıkamacılar kuyruk oldu - Resim: 3

Araçların çamur kaplanması nedeniyle yıkamacılarda da yoğunluk oluştu.

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Sabah arabasını almaya giden şok yaşadı! Yıkamacılar kuyruk oldu - Resim: 4

Aracını temizlemeye çalışan Kenan Ograş, “Çöl tozları arabaların üstünü kaplamış durumda. Bu çamur zaten dün sabah yağdı. Yıkamacılara gün doğdu. Arabalar çamurla kaplandı mı götürüp yıkamacılara veriyoruz parayı. Arabaları yıkatıyoruz” dedi

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