Sabah ''erken seçim tarihini'' apar topar yayından kaldırdı

Türkiye dolu dizgin 2023 seçimlerine koşarken, erken seçim mi, baskın seçim mi tartışmaları da sürüyor. AK Parti'den "seçim 1-2 hafta öne çekilebilir ama bu erken seçim demek değildir" açıklamaları gelirken, bir diğer yandan da 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı tartışılmaya devam ediyor.