Sabah ''erken seçim tarihini'' apar topar yayından kaldırdı
AK Parti iktidarına en yakın yayın organlarından Sabah gazetesinin internet sitesinde yayınlanan "erken seçim için tarihi" haberi yayına girdikten kısa bir süre sonra apar topar kaldırıldı.
Türkiye dolu dizgin 2023 seçimlerine koşarken, erken seçim mi, baskın seçim mi tartışmaları da sürüyor. AK Parti'den "seçim 1-2 hafta öne çekilebilir ama bu erken seçim demek değildir" açıklamaları gelirken, bir diğer yandan da 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı tartışılmaya devam ediyor.
Meclis’te muhalefet destek vermese de Erdoğan’ın kararıyla erken seçime gidileceğine dair kulisler her geçen gün daha fazla dile getirilirken AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin önce yayınlayıp ardından da apar topar yayından kaldırdığı bir haber dikkatleri üzerine çekti.
Seçimlere giderken öne çıkan 14 Mayıs tarihi, Sabah gazetesinin internet sitesinde haber oldu. Bu tarih duyurulduktan kısa süre sonra ilgili bölüm haberden çıkarıldı.
Diken'in aktardığına göre “2023 yılının haziran ayında yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sürecinin takvimi ortaya çıktı” denerek yapılan haberde, cumhurbaşkanlığı adaylıklarının 12 Nisan’da kesinleşeceği ve milletvekili listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na 20 Nisan’da teslim edileceği kaydedildi.