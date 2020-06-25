Sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı

Erbaş, bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamberin, "Kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı o anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insandan birisi de kalbi camilere, mescitlere bağlı olanlar" buyurduğunu hatırlatarak, "Rabbim, kalbimizi, gönlümüzü, bedenimizi camilerden uzak eylemesin. Neslimizi, çocuklarımızı, neşe ve huzuru mescitlerde bulanlardan eylesin. İnşallah onları bu şekilde yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin" diye konuştu.