Sabah sabah kahroldu: Ölüm 21 yaşındaki anne ile 1,5 yaşındaki çocuğunu uyurken yakaladı
Aksaray'da karbon monoksit gazından zehirlenen anne ve 1 buçuk yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Olay, gece yarısı Fatih Mahallesi 4105 Sokak'ta bulunan Şile Apartmanı'nın birinci katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dairede oturan M.Ö.'den (21) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde anne M.Ö. ve 1 buçuk yaşındaki oğlunu evde baygın halde buldu.
Ne olduğunu anlayamayan yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri anne ve oğlunu ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen anne ve oğlu kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı.
