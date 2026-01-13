  1. Anasayfa
  Sabaha karşı korku dolu anlar: Bir apartman ve 3 ev tahliye edildi

Sabaha karşı korku dolu anlar: Bir apartman ve 3 ev tahliye edildi

Kahramanmaraş'ta yağmurun etkisiyle istinat duvarı yıkıldı. Bir apartman ile çevresindeki 3 müstakil ev, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kaynak: DHA
Olay, sabaha karşı Bayazıtlı Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın istinat duvarı, aşırı yağmur nedeniyle yıkıldı. Duvarın yıkılma gürültüsüne uyanan apartmandakilerin ihbarıyla bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin olay yeri incelemelerinin ardından apartman ile önündeki 3 müstakil ev güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme yapacağı, kontrollerin ardından apartman ve müstakil evlerin güvenli olup olmadığına karar verileceği bildirildi. (DHA)

