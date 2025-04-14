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  4. İstanbul'un en saçma sapan TIR tünelinde yangın çıktı!

Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde TIR yangını

İstanbul Pendik'te bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy-Pendik bağlantı yolundaki tünelin içerisinde seyir halindeki TIR'ın motor kısmında yangın çıktı.

Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde TIR yangını - Resim: 1

Yangın, Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy-Pendik bağlantı yolu üzerinde seyir halindeki Gholamreza M. idaresindeki İran plakalı TIR'ın motorunda yangın çıktı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde TIR yangını - Resim: 2

Motordan çıkan dumanı fark ederek aracı durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde TIR yangını - Resim: 3

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. 

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Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde TIR yangını - Resim: 4

Motorunda yangın çıkan TIR tamamen kullanılamaz hale gelirken, dorsede yüklü olan sıfır kilometre TIR'lardan birinin de yandığı görüldü.

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