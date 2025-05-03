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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''ördek'' alarmı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan uçağın pilotu indikten sonra, pistte dolaşan ördek gördü. Pilot, hava trafik kontrolörünü telsizden uyardı. O telsiz konuşmaları kayıtlara yansıdı.

Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''ördek'' alarmı - Resim: 1

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen olayda, iniş yapan bir uçağın pilotu o sırada pistte dolaşan ördek gördü. Bunun üzerine uçağın pilotu havalimanı hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi. Ekipler bunun üzerine pist kontrolü yaptı; bu sırada iniş sırası bekleyen bir uçak da beklemeye alındı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''ördek'' alarmı - Resim: 2

Yapılan kontrollerde olumsuz bir durum olmaması üzerine uçakların inişleri sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''ördek'' alarmı - Resim: 3
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