Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni uygulama başladı

Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı’nda, "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi"nin bir ayağı olarak hizmete alınan Biniş Kartı Doğrulama Sistemi ile yolcular, check-in ve güvenlik süreçlerinde daha kısa bekleme süreleriyle seyahatlerine konforlu ve keyifli bir başlangıç yapabilecek. Bu uygulama, havalimanının yolculara daha akıcı ve stressiz bir seyahat deneyimi sunma vizyonunun bir parçası olurken havalimanının dijitalleşme ve otomasyon hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adımını temsil ediyor. Biniş kartı doğrulama turnikeleri, yolculara görevlilerin işlem yapmasını beklemeden biniş kartı, mobil biniş kartı, kimlik kartı veya ehliyetlerini okutarak dijital doğrulama sistemi sayesinde direkt X-Ray alanlarına geçiş sağlıyor.