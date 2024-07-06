Sabiha Gökçen'de taksi dehşeti: Önüne çıkan her şeyi ezdi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, iddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen taksi şoförü, aracıyla ortalığı birbirine kattı.
Kaynak: İHA
Olay, saat 05.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, havalimanına ait araç geçişinin bulunduğu noktaya alkollü gelen taksi şoförü, aracını rastgele sürmeye başladı.
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Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırımı çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.
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O esnada orada bulunan yayalar, kaçışmaya başladı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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