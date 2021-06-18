Sadece 5 dolara almıştı... Başına talih kuşu kondu

TABLOYU BEĞENİP ALDI, GERÇEĞİ SONRADAN ANLADI

Aslına bakılırsa tabloyu alan kadın bir sanat koleksiyoncusu değildi. Evine bir tablo almak, hele bir David Bowie tablosu almak ise aklından bile geçmiyordu. Portreyi gördüğünde hoşuna gitmiş, fiyatının da çok uygun olduğunu fark edince almaya karar vermişti.

Müthiş gerçeği de ancak tabloyu alıp eve getirdikten sonra fark etmişti: Tuvalin arka tarafında Bowie'nin ünlü imzası yer alıyordu. Yine tuvalin arkasına yapıştırılmış olan etikette ise şunlar yazıyordu:

DAVID BOWIE

DHEAD XLVI

1997

Tuval üzerine akrilik ve bilgisayar kolajı

24x19 santimetre

Tabloyu satın alan kadın gözlerine inanamadı. Biraz araştırma yaptı ve bulduklarıyla heyecanı daha da katlandı. Elindeki çok büyük ihtimalle orijinal bir Bowie tablosuydu. Kadın çöplükte bir hazine bulmuştu.