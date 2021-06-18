Sadece 5 dolara almıştı... Başına talih kuşu kondu
Kanada'da bir kadının ikinci el dükkanından 5 dolara aldığı tablonun ünlü sanatçı David Bowie'ye ait olduğu ortaya çıktı.
Bir çöplükten 5 lira verip aldığınız bir resmin, dünyanın en ünlü sanatçılarından birine ait olduğunu keşfetseniz ne yaparsınız?
Kanada'nın Ontario şehrinde yaşayan bir kadının başına tam da böyle bir olay geldi. Kadın, çöplükte bulunan sağlam eşyaları satan bir ikinci el mağazasından 5 Kanada dolarına satın aldığı 24x19 santimetre boyutlarındaki yağlı boya tablonun, rock müziğin gelmiş geçmiş en büyük ikonlarından David Bowie'ye ait olduğunu keşfetti.
Talihli kişi, geçen yaz sonunda satın aldığı tabloyu, geçtiğimiz günlerde bir müzayede evi aracılığıyla satışa çıkardı. Üstelik kısa süre içinde gelen teklifler 5 dolarla kıyaslandığında dudak uçuklatacak seviyelere ulaştı.
TABLOYU BEĞENİP ALDI, GERÇEĞİ SONRADAN ANLADI
Aslına bakılırsa tabloyu alan kadın bir sanat koleksiyoncusu değildi. Evine bir tablo almak, hele bir David Bowie tablosu almak ise aklından bile geçmiyordu. Portreyi gördüğünde hoşuna gitmiş, fiyatının da çok uygun olduğunu fark edince almaya karar vermişti.
Müthiş gerçeği de ancak tabloyu alıp eve getirdikten sonra fark etmişti: Tuvalin arka tarafında Bowie'nin ünlü imzası yer alıyordu. Yine tuvalin arkasına yapıştırılmış olan etikette ise şunlar yazıyordu:
DAVID BOWIE
DHEAD XLVI
1997
Tuval üzerine akrilik ve bilgisayar kolajı
24x19 santimetre
Tabloyu satın alan kadın gözlerine inanamadı. Biraz araştırma yaptı ve bulduklarıyla heyecanı daha da katlandı. Elindeki çok büyük ihtimalle orijinal bir Bowie tablosuydu. Kadın çöplükte bir hazine bulmuştu.
BOWIE UZMANINA DANIŞTILAR
Bunun üzerine kadın Kasım ayında Toronto'da bulunan Cowley Abbott Güzel Sanatlar Galerisi'ne başvurdu.
Galerinin başkanı Rob Cowley, Kanada basınına, "Arkada bir etiket var ve eseri net bir şekilde tanıtıyor. Elbette alan kişi de orijinal olup olmadığını merak etmiş" diye konuştu.
Tablo büyük ihtimalle orijinaldi ancak yine de bu kesinleştirmek için çalışmalara başladılar. İnternet üzerinde yaptıkları araştırmaların ardından 1978'den beri David Bowie'nin imzalarını toplayan koleksiyoncu Andy Peters'a ulaştılar.
Bowie, Ocak 2016'da Blackstar albümünün piyasaya çıkışından sadece 2 gün sonra 69 yaşındayken kansere yenik düştü ve hayata gözlerini yumdu. Peters, Bowie öldükten sonra piyasayı dolduran sahte imzaları gerçeklerinden ayırt etme uzmanı olarak da çalışıyordu.
CNN'e yaptığı açıklamada, Peters, "Tabloyu görür görmez karşımdakinin ne olduğunu anladım" diye konuştu.
2000'LERİN BAŞINDA SATILMIŞ
Peters'ın dediğine göre, resim 2000'li yılların başlarında Bowie'nin eserlerine odaklanan şu an ise faaliyetini sonlandırmış olan bir internet sitesi üzerinden satılmıştı. Peters, "Arka taraftaki imzayı görmeme gerek bile yoktu çünkü tabloyu biliyordum. Ama tabii ki imza da hiçbir şüpheye yer bırakmıyordu" dedi.
Peters, "Bowie, 55 yıllık kariyeri boyunca imzasını o kadar çok değiştirdi ki kafa karışıklığı olması normal. Ancak her imzada sahtekarların tekrarlaması mümkün olmayan belli bazı nüanslar var" ifadelerini kullandı.
Bowie'nin 1995-1997 yılları arasında yaptığı DHead serisi, tahminen 47 tablodan oluşuyor. Cowley Abbot Güzel Sanatlar Galerisi'nin açıklamasına göre DHead serisindeki resimlerin isimlerindeki Roma rakamıyla yazılmış sayılar bir sırayı ifade etmiyor.