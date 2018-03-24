Sadece 5 ülke üretiyor... İşte ilk uçak gemimiz !
İşte Türkiye'nin ürettiği ilk uçak gemisi...
İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Kalkavan "Şu an sahada blokların yaklaşık yüzde 90'ının imalatı bitme aşamasında. İmalat aşamasının hemen ardından içinin teçhizleri başladı, bunlar devam ediyor. Gemi 114 bloktan oluşuyor, havuzda şu an yüzde 10'a yakını birleştirilmiş durumda. Deniz Kuvvetlerimize, ülkemize alanında lig atlatacak. Bu gemiye sahip olacak aşağı yukarı onuncu devletiz. Sadece beş altı ülke üretiyor, biz hem üretiyoruz hem de sahip olacağız" dedi.
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, "(TCG Anadolu) Şu an sahada blokların yaklaşık olarak yüzde 90'ının imalatı bitme aşamasında. İmalat aşamasının hemen ardından içinin teçhizleri başladı, bunlar devam ediyor. Gemi 114 bloktan oluşuyor, havuzda şu an yüzde 10'a yakını birleştirilmiş durumda." dedi.
Kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu"nun Tuzla Sedef Tersanesi'ndeki inşasında çalışmalar hızla devam ediyor.
Türk Deniz Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetini artıracak, merakla beklenen Hücum Gemisi Anadolu'nun biten bloklarının montajına başlanırken, birleştirilip havuza indirilen kısım Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.
"İnşa Başlangıç Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen TCG Anadolu'da gelinen nokta ile ilgili AA muhabirine bilgi veren İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan projenin Türkiye için önemine işaret etti.
"Mini bir uçak gemisi" olarak tabir ettiği Anadolu'nun bilinen uçak gemilerinden çok daha fonksiyonel olduğunu belirten Kalkavan, şunları kaydetti: