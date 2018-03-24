Sadece 5 ülke üretiyor... İşte ilk uçak gemimiz !

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Kalkavan "Şu an sahada blokların yaklaşık yüzde 90'ının imalatı bitme aşamasında. İmalat aşamasının hemen ardından içinin teçhizleri başladı, bunlar devam ediyor. Gemi 114 bloktan oluşuyor, havuzda şu an yüzde 10'a yakını birleştirilmiş durumda. Deniz Kuvvetlerimize, ülkemize alanında lig atlatacak. Bu gemiye sahip olacak aşağı yukarı onuncu devletiz. Sadece beş altı ülke üretiyor, biz hem üretiyoruz hem de sahip olacağız" dedi.