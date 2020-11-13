Sadece 500 metrede 23 kişiye sigara cezası kesildi!
İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir'in sivil kıyafetle katıldığı denetimde açık alanda sigara yasağına uymayan 23 kişiye ceza kesildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kalabalık cadde ve meydanlarda sigara yasağının ardından İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, caddede denetim yaptı.
İçişleri Bakanlığı corona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Bu genelge kapsamında Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararla sokakta yürürken sigara içilmesi yasaklandı.
İnegöl ilçesi Atatürk Bulvarı'nda 500 metre boyunca sivil kıyafetle yaya olarak denetim yapan İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, sigara içen kişileri tespit etti.