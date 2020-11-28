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  3. 28 Kasım 2020 12:20

Sadece gönüllüler çalışıyor! Bu markette her şey ücretsiz

Türkiye Diyanet Vakfı ve Yenişehir İlçe Müftülüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz alışveriş yapabilecekleri 'Hayır Market'i açıldı. 100'ün üzerinde gönüllü tarafından önce mahalleler taranarak fakir, yetim ve ihtiyaç sahibi kişiler tespit ediliyor, ardından bu kişiler markete getirilerek tüm ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor.

Sadece gönüllüler çalışıyor! Bu markette her şey ücretsiz

Merkez Yenişehir ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı ve Yenişehir İlçe Müftülüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz alışveriş yapabilecekleri 'Hayır Market'i açıldı.

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Sadece gönüllüler çalışıyor! Bu markette her şey ücretsiz

100'ün üzerinde gönüllü tarafından önce mahalleler taranarak fakir, yetim ve ihtiyaç sahibi kişiler tespit ediliyor, ardından bu kişiler markete getirilerek tüm ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor.

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Sadece gönüllüler çalışıyor! Bu markette her şey ücretsiz

Yenişehir Müftüsü Dr. Mehmet Şafi Bilik, bir yıl önce kurdukları markette şu ana kadar bin 500 dolayında ihtiyaç sahibi kişinin ücretsiz alışveriş yaptığını belirterek, ürünlerin tamamının hayırseverler tarafından tedarik edildiğini söyledi.

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Sadece gönüllüler çalışıyor! Bu markette her şey ücretsiz

İhtiyaç sahiplerinin evlerinde neyin eksik olduğunu bilmedikleri için yardım kolisi dağıtmak yerine kişilerin kendi ihtiyaçlarını kendileri belirleyip alışverişlerini buna göre yapabildiğini aktaran Bilik, şöyle konuştu:

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