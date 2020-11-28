Sadece gönüllüler çalışıyor! Bu markette her şey ücretsiz
Türkiye Diyanet Vakfı ve Yenişehir İlçe Müftülüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz alışveriş yapabilecekleri 'Hayır Market'i açıldı. 100'ün üzerinde gönüllü tarafından önce mahalleler taranarak fakir, yetim ve ihtiyaç sahibi kişiler tespit ediliyor, ardından bu kişiler markete getirilerek tüm ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor.
Merkez Yenişehir ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı ve Yenişehir İlçe Müftülüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz alışveriş yapabilecekleri 'Hayır Market'i açıldı.
100'ün üzerinde gönüllü tarafından önce mahalleler taranarak fakir, yetim ve ihtiyaç sahibi kişiler tespit ediliyor, ardından bu kişiler markete getirilerek tüm ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor.
Yenişehir Müftüsü Dr. Mehmet Şafi Bilik, bir yıl önce kurdukları markette şu ana kadar bin 500 dolayında ihtiyaç sahibi kişinin ücretsiz alışveriş yaptığını belirterek, ürünlerin tamamının hayırseverler tarafından tedarik edildiğini söyledi.