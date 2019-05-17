Sadece yılda bir ay üretiliyor... Raflarda yerini aldı !
Ege Bölgesi'nde ramazan sofralarına özel olarak yılın sadece bir ayında hazırlanan dolmalık ekmek, İzmir'in Seferihisar, Urla gibi ilçelerinde raflarda yerini aldı.
Ege Bölgesi'ne has yöresel lezzetlerden olan ekmek dolması, dolmalık ekmeğin üzerinden bir parça kesilerek, kıyma ve kavurma doldurularak hazırlanıyor.
'Ramazan sofralarının hediyesi' olarak nitelendirilen ekmek dolması ile uzun süredir süregelen bir gelenek yaşatılıyor.
Ramazan ayında, özenle kurulan sofralarda bu aya özgü hazırlanan lezzetler ile birlikte çeşitlilik de artıyor. Sahur ve iftar sofralarında uzun süre tok tutma özelliğine sahip olan ve isteğe göre hazırlanan ekmek dolması da bu lezzetler arasında yer alıyor.