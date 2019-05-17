Sadece yılda bir ay üretiliyor... Raflarda yerini aldı !

Ramazan ayında, özenle kurulan sofralarda bu aya özgü hazırlanan lezzetler ile birlikte çeşitlilik de artıyor. Sahur ve iftar sofralarında uzun süre tok tutma özelliğine sahip olan ve isteğe göre hazırlanan ekmek dolması da bu lezzetler arasında yer alıyor.

