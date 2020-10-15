Koronavirüs ile aynı aileden yeni bir virüs daha ortaya çıktı!

DOMUZLARDAN İNSANLARA YAYILABİLİR ABD’de North Carolina Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, 2016'dan beri Çin'de domuzları enfekte eden ve şiddetli ishal ve kusmaya neden olan bir corona virüs türünün insanlara yayılabileceği konusunda uyardı.