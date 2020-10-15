Koronavirüs ile aynı aileden yeni bir virüs daha ortaya çıktı!
Dünya, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile ölüm kalım mücadelesi verirken ABD’li araştırmacılar, hayvanlardan insanlara geçen farklı bir virüsün neden olacabileceği potansiyel yeni bir salgın için uyarı yaptı.
DOMUZLARDAN İNSANLARA YAYILABİLİR ABD’de North Carolina Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, 2016'dan beri Çin'de domuzları enfekte eden ve şiddetli ishal ve kusmaya neden olan bir corona virüs türünün insanlara yayılabileceği konusunda uyardı.
SOLUNUM ORGANLARI, KARACİĞERDE VE BAĞIRSAKTA ÇOĞALABİLİYOR SADS-CoV adlı verilen virüsün yarasalardan geldiği ve hayvancılık endüstrisi nedeniyle domuzlara yayıldığı düşünülüyor. Ancak Kuzey Carolina Üniversitesi’nden araştırmacılar, SADS-CoV'nin hava yolu ile yeni tip koronavirüs pandemisine neden olan SARS-Cov-2’ye benzer bir şekile insanlarda, solunum organları, karaciğer ve bağırsak hücrelerini enfekte edip kopyalayabildiğini gösterdi.
YENİ TİP KORONAVİRÜSLE AYNI AİLEDEN SADS-CoV, Covid-19'a neden olan küresel salgının sorumlusu SARS-CoV-2 ile aynı virüs ailesine mensup, ancak farklı bir tür. Spesifik olarak, SADS-CoV r “alfacorona virüs”, SARS-CoV-2 ise bir “betacorona virüs” olarak adlandırılıyor.