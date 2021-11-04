Safran çiçeğinin fiyatı dudak uçuklatıyor
Kozmetik gıda ve ilaç sanayisinde kullanılan safranın fiyatı dudak uçuklatıyor.
Dünyanın en pahalı baharatı olarak adlandırılan Safran, Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Sorkuncak köyünde 500 metrekarelik alanda üretilmeye başlandı.
Hasadı gerçekleştirilen safran çiçeği özenle toplanıyor, birbirinden ayrılan kırmızı çiçeğin kilosu 60 bin liraya, sarı çiçeğin kilosu ise 15 bin liradan satılıyor.
"4 yılda bir yenilenmesi gerekiyor"
Safranın 4 yılda bir yenilenmesi gerektiğini belirten Safran Üreticisi İbrahim Eroğlu, 500 metrekarelik alana deneme amaçlı dikilen safrandan dört yılda yaklaşık bir kilo üretim yaptıklarını söyledi.
Eroğlu, “500 metrekare bir alana dikim gerçekleştirdik. 4 yılda bir yenilenmesi gerekiyor bu süre zarfında toprağın altında sarımsak gibi çoğalıyor, daha sonra bu çiçeklerimiz ilaç sanayisinde ve gıda boyasında kullanılmak üzere hazırlanıyor. Alıcısı çok ama maalesef Isparta’da alıcı bulamıyoruz” dedi.