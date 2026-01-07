Safranbolu'da 200 yılık tarihi konak yanarak kül oldu
Türkiye'nin tarihi konaklarıyla ünlü Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bundan yaklaşık 3 ay önce el değiştiren ve restorasyon çalışmaları yürütülen yaklaşık 200 yıllık tarihi konak, çıkan yangında alevlere teslim oldu...
Kaynak: DHA / İHA
Kastamonu'nun Safranbolu ilçesi İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak’ta H.H.'a ait 2 katlı 200 yıllık tarihi konağın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
3 ay önce satın alınan ve tadilatın devam ettiği konakta kimse olmazken, alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112'ye bildirdi.
Sabaha karşı 04.30 sularında çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine Karabük, Safranbolu itfaiyeleri ile Orman İşletme arozözleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. .
