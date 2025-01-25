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Sağanak Balıkesir'i vurdu: Rögarlar patladı, yollar göle döndü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Kaynak: İHA
Sağanak Balıkesir'i vurdu: Rögarlar patladı, yollar göle döndü - Resim: 1

Meteorolojinin günler öncesi yaptığı uyarılar, Marmara Bölgesi'nde özellikle Bandırma'da da etkili oldu.

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Sağanak Balıkesir'i vurdu: Rögarlar patladı, yollar göle döndü - Resim: 2

Sabah başlayan sağanak yağış rüzgarla birlikte şiddetini hızla artırdı. Yağmurdan kaçanlar kapalı mekanların tentelerine sığınırken, trafikte ciddi aksamalar yaşandı.

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Sağanak Balıkesir'i vurdu: Rögarlar patladı, yollar göle döndü - Resim: 3

Yollarda biriken su, sürücülere zor anlar yaşatarak trafik akışını yavaşlattı. Bandırma'nın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde de aşırı yağışlar sonucu altyapının yetersizliği nedeniyle rögar kapakları patladı.

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Sağanak Balıkesir'i vurdu: Rögarlar patladı, yollar göle döndü - Resim: 4

Her türlü risklere tedbir amaçlı, Bandırma Belediyesi Trafik Zabıta birimleri duba koyarak önlem aldı.

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