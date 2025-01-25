Sağanak Balıkesir'i vurdu: Rögarlar patladı, yollar göle döndü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi.
Kaynak: İHA
Meteorolojinin günler öncesi yaptığı uyarılar, Marmara Bölgesi'nde özellikle Bandırma'da da etkili oldu.
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Sabah başlayan sağanak yağış rüzgarla birlikte şiddetini hızla artırdı. Yağmurdan kaçanlar kapalı mekanların tentelerine sığınırken, trafikte ciddi aksamalar yaşandı.
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Yollarda biriken su, sürücülere zor anlar yaşatarak trafik akışını yavaşlattı. Bandırma'nın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde de aşırı yağışlar sonucu altyapının yetersizliği nedeniyle rögar kapakları patladı.
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Her türlü risklere tedbir amaçlı, Bandırma Belediyesi Trafik Zabıta birimleri duba koyarak önlem aldı.
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