Sağanak felakete dönüştü: Yollar çöktü, tarım arazileri sulara gömüldü

Tokat genelinde etkisini iki gündür aralıksız sürdüren şiddetli sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından Yeşilırmak'ın su seviyesinin yükselmesi sonucu çevredeki tarım arazileri sular altında kaldı. Birçok bölgede istinat duvarlarının çöktüğü ve ulaşımda aksamaların yaşandığı bildirildi.