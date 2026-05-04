Sağanak felakete dönüştü: Yollar çöktü, tarım arazileri sulara gömüldü
Tokat genelinde iki gündür aralıksız süren sağanak yağışlar sele yol açtı. Yeşilırmak'ın taşması sonucu tarlalar sular altında kaldı.
Kaynak: İHA
Tokat genelinde etkisini iki gündür aralıksız sürdüren şiddetli sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından Yeşilırmak'ın su seviyesinin yükselmesi sonucu çevredeki tarım arazileri sular altında kaldı. Birçok bölgede istinat duvarlarının çöktüğü ve ulaşımda aksamaların yaşandığı bildirildi.
Özellikle Pazar ilçesine bağlı Ovayurt köyünde sel suları geniş alanları kapladı. Ekili tarım arazilerinin ciddi oranda zarar gördüğü bölgede, bazı yollarda ise kısmi çöküntüler oluştu.
Öte yandan selin etkilediği tarım arazileri dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş alanların suyla kaplandığı ve ekili alanlarda ciddi zarar oluştuğu gözler önüne serildi.
Ekiplerin bölgede hasar tespit ve su tahliye çalışmaları sürüyor.
