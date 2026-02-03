Sağanak nehri taşırdı; yüzlerce dönüm arazi sular altında!
Aydın'da etkli olan sağanak yağışlar Büyük Menderes Nehri'nde taşkına neden olurken yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.
Kentte son günlerde aralıksız devam eden yağışlar Büyük Menderes Nehri'nin debisi hızla yükseltti. Bazı bölgelerde su seviyesi kritik noktalara ulaştı. Özellikle nehre yakın tarım arazilerinde taşkın riski oluşurken, ekipler olumsuzluklara karşı teyakkuz haline geçti.
Büyük Menderes Nehri'nin bazı kesimlerinde yatağından taşan sular çevredeki arazilere yayıldı. Tarın alanlarında zarara neden olan taşkınlar sonrası ekipler bölgede çalışma başlattı.
Yetkililer vatandaşları nehir kenarına yaklaşmamaları konusunda uyarırken, yağışların aralıklarla devam edebileceği ifade edilerek ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve duyarlı okunması gerektiğini belirtti.
Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini ifade ederek, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.