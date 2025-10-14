  1. Anasayfa
Sağanak sonrası kaya parçaları düştü; yol çöktü

Elazığ'da etkili olan etkili yolan sağanak yağışın ardından Palu ilçesinde kaya parçaları yola düşerken, sularının menfezi tıkaması sonucu yolda çökme oldu.

Kaynak: DHA
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere ile Köklüce köyleri arasındaki Sivrikaya mevkiinde sağanak yağışın ardından tıkanan menfez nedeniyle yolun bir kısmı çöktü. 

Yağış nedeniyle ayrıca yolun bazı bölümlerinde ise yamaçtan taş ve kaya parçaları düştü.

Yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. (DHA)

