Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu
Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kaynak: AA
Kentte etkili olan yağış nedeniyle Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde yan yatan iki katlı evin bir bölümü çöktü. Evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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Espiye ilçesinin Merkez Mahallesi Odadüzü mevkisi ile Cevdet Sunay Caddesi`ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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Toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu-Doğankent kara yolunda ise trafik akışı Doğankent yönünden tek şeritten sağlanmaya başlandı.
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Karadeniz Sahil Yolu`nun Keşap ve Espiye ilçeleri arasındaki bazı bölgelerde rüzgar ve yağışın etkisiyle ağaçlar yola devrildi. Karayolları ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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