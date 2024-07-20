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Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu

Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kaynak: AA
Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu - Resim: 1

Kentte etkili olan yağış nedeniyle Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde yan yatan iki katlı evin bir bölümü çöktü. Evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu - Resim: 2

Espiye ilçesinin Merkez Mahallesi Odadüzü mevkisi ile Cevdet Sunay Caddesi`ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu - Resim: 3

Toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu-Doğankent kara yolunda ise trafik akışı Doğankent yönünden tek şeritten sağlanmaya başlandı.

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Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu - Resim: 4

Karadeniz Sahil Yolu`nun Keşap ve Espiye ilçeleri arasındaki bazı bölgelerde rüzgar ve yağışın etkisiyle ağaçlar yola devrildi. Karayolları ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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